Miss Mondo Italia: Alessia Coku e Valentina Zambon accedono alle finali regionali

Si chiamano Alessia Coku e Valentina Zambon le vincitrici, rispettivamente, dei titoli “Miss Bellaria Igea Marina” e “Miss Vitality’s Finalista Regionale 2020”, assegnati nell’ambito delle selezioni del concorso Miss Mondo Italia, fasce valide per l’accesso alle finali Regionali del Concorso. La manifestazione è andata in scena nella serata di venerdì in Piazzale Piazzale Perugia a Bellaria davanti ad un numeroso pubblico presente e un'attenta giuria presieduta da Antonio d’Alessio e composta dalla DJ Virginia Lazzarini, dagli esercenti Oscar Fabbri e Marino Lazzarini, dall'arbitro di calcio Gianluca Guitaldi, da Gaia Lorenzini collaboratrice del Comune di Bellaria Igea Marina e dallo scienziato Carlo Lazzarini.

Oltre ad Alessia Coku , diciottenne nata a Rimini e residente a Bellaria, studentessa ed aspirante modella, alta 1.80, capelli e occhi marroni, premiata con la fascia di “Miss Bellaria-Igea Marina”, e Valentina Zambon, 24 anni di Lodi, alta 1.78, capelli castani e occhi marroni, di professione veterinaria con la passione per la moda e per danza del ventre, vincitrice del titolo di “Miss Vitality’s Finalista Regionale 2020”, sono entrate nel gruppo delle premiate anche la ventunenne Greta Nicoletti di Cesena (Miss Gil Cagne), Alessandra Rumieri, 16 anni di Cesena (Miss Caroli Hotel), Martina Tomaselli, 19 anni di Rimini (La Miss del Web by Agricola).

Ospite della serata la 22enne ravennate Loretta Graziani, la modella indossatrice che punta ad essere protagonista alle Fasi Finali Nazionali di Gallipoli. All'appuntamento, voluto dal centro commerciale naturale “Isola dei Platani”, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, dal comitato dai commercianti di Via Perugia e sostenuto da imprenditori locali, hanno partecipato tre giovani talentuosi cantanti, già finalisti a Sanremo (durante la settimana del festival della Canzone Italiana) di “Talento d’Italia Song”: Gloria Vampa di Pesaro, Riccardo Mazzi di Reggio Emilia e Federica Pinto di Bertinoro, che hanno raccolto, per il loro talento e bravura, un grande consenso da parte del pubblico.

Il prossimo appuntamento in terra romagnola si terrà il 12 settembre, con l’ultima selezione di Miss Mondo Italia (poi si riprenderà a marzo 2020 con le Semifinali e Finali Regionali): l'evento si svolgerà sempre a Bellaria sulla terrazza a mare dell'Hotel Milano Resort, in occasione del tradizionale evento Rally della Stampa.