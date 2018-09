Nina Moric elegge la Principessa d'Europa 2018: trionfa Rosa Sorrentino

E' bellissima, ha solo 15 anni ed è campana: è Rosa Sorrentino la Miss Principessa d'Europa 2018, incoronata da Nina Moric a Rimini sul palco dell'Altromondo Studios, alla presenza della troupe televisiva che manderà in onda l'evento su canale sky nei primi di ottobre. Con quasi 2 milioni di contatti raggiunti sui social in soli 5 giorni e dopo un anno di selezioni, in tutta Italia svoltesi dai talent scout professionisti scelti dalla direzione nazionale, con oltre tremila ragazze iscritte, sono arrivate a Riccione all'Hotel Eliseo il 10 settembre, in quarantotto selezionatissime bellezze che si sono divertite in questi giorni, tra prove di talento, portamento, servizi fotografici e interviste.

La direzione generale di Alex Leardini ha concesso anche momenti di svago nei locali del territorio, dove la presenza delle miss con Virginia Spimi, Miss Principessa d'Europa 2017 in carica, ha catalizzato una folla di curiosi in Viale Dante il 12 settembre. Il patron nazionale del contest, Devis Paganelli, già manager di molti vip e produttore televisivo, ha quest'anno, coinvolto, su iniziativa di Josephine Muto, coreografa di Chiambretti Night e di svariate trasmissioni televisive, anche le mamme delle concorrenti, per un momento di grandissimo coinvolgimento a Riccione, facendo sfilare le “over” sul red carpet durante una cena di gala nell'Hotel della famiglia Fortunato.

A presentare tutte le iniziative, il presentatore dei grandi eventi Gianluca Nasi, con gli scatti del fotografo moda Davide Vignes, che ha realizzato uno shooting elegante proprio in Viale Ceccarini. Per la vincitrice si spalanca l'ingresso alla Vogue Top Models con la presenza in eventi speciali organizzati dalla Are Communication International LTD. Rosa Sorrentino infatti, si farà notare a Sanremo, sul red carpet del teatro Ariston durante il Festival della Canzone Italiana e assisterà Gianluca Nasi alla finalissima di Sanremo Newtalent nell'hospitality Casa Sanremo.

A vincere le ambitissime fasce sul palco dell'Altromondo Studios, sono state anche Maria Trofinciuc (eletta proprio dalle “colleghe” miss) 21 anni dal Piemonte, Kristina Antipcova (Miss Prime Time) 19 anni dall'Umbria, Alessandra Fattori (Miss ModelRunway) 15 anni dall'Emilia Romagna, Emily Bolognesi (Miss Fortunato) 16 anni dalla Toscana, Chiara Casadidio (Miss Altromondo) 19 anni dall'Umbria, Francesca Antonon (Miss Movida87) dall'Emilia Romagna, Alessia Cogliati (Miss LeClin) 18 anni dal Piemonte, Marta Bunda (Miss Talent Scout, eletta dai talent scout ufficiali) 17 anni dall'Emilia Romagna, Virginia Barsacchi (Miss 2Bekini) 15 anni dalla Toscana, Martina Casarin (Miss Talento) 23 anni dall'Umbria, Dea Dembaca (Miss Cinema, eletta dal regista Giuseppe Ferlito) 18 anni dall'Emilia Romagna, Jessica Iezzi (Miss Ape) 20 anni dalla Lombardia.