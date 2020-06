Misteriosa moria di pesci alla foce del Marecchia, indagano Arpae e Forestale

L'allarme è scattato nella mattinata di domenica quando i tanti passanti che passeggiavano lungo gli argini della foce del Marecchia, all'altezza del ponte degli Scout, hanno notato decine di carcasse di pesci morti sulle sponde. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Forestali che, a loro volta, hanno allertato Arpae. I tecnici dell'azienda regionale per l'ambiente hanno effettuato i campionamenti di rito delle acque, per trovare eventuali tracce di sostanze inquinanti, mentre il servizio veterinario dell'Ausl ha prelevato le carcasse per le analisi di rito.

