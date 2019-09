Marecchiese e mobilità, istituito un tavolo di lavoro con i sindaci e il presidente della Provincia

In Provincia si è svolto lunedì l’incontro che ha istituito il tavolo di lavoro sul tema della mobilità della Valmarecchia, alla presenza dei sindaci dell’alta e della bassa vallata, Il tema posto all’attenzione del Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, è la questione di una nuova viabilità che consenta una più facile possibilità di movimento lungo tutto l’asse dell’attuale SP258 Marecchiese, sia per i cittadini che per le imprese. Il problema è complesso e si è convenuto che deve essere inserito nell’ambito di una strategia più ampia che deve riguardare la mobilità di vallata, mettendo insieme il tema degli spostamenti in auto, il trasporto pubblico locale, la sicurezza e la qualità urbana.

Il tema va affrontato per fasi di lavoro che tengano conto sia di interventi a medio e lungo termine, sia di azioni possibili nel breve periodo. In primo luogo, si deve cogliere l’occasione del percorso di approvazione del Piano Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (PRIT), per presentare, da subito, un’osservazione che permetta di inserire nuovi interventi infrastrutturali, nell’ambito delle strategie del PRIT. Inoltre, si è costituito un gruppo di lavoro formato da tecnici che dovrà predisporre le diverse ipotesi di soluzione dei problemi evidenziati, un quadro complessivo che tenga conto sia delle esigenze che del contesto e dei vincoli ambientali e urbanistici nei quali si dovrà intervenire. Si è anche valutato importante che Anas, che nei prossimi mesi riacquisirà le competenze sulla “Marecchiese” e Regione vengano consultate quanto prima per definire una procedura che possa consentire di sviluppare di comune intesa fasi progressive di progettazione e pianificazione.

“Questo tema – dichiara il Presidente Santi - va affrontato per fasi di lavoro che tengano insieme in un quadro coerente azioni fattibili nel breve periodo e interventi a medio e lungo termine. Entro la prossima settimana, si avvieranno quindi le prime fasi di un lavoro che si annuncia complesso, ma che la Provincia vuole portare avanti con serietà e determinazione.”