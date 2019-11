Molestie sessuali tra i banchi di scuola, bidello assolto dalle infamanti accuse

I guidici del Collegio del Tribunale di Rimini hanno assolto dalle infamati accuse, perchè il fatto non sussiste, l'ex bidello 52enne di un istituto superiore finito sul banco degli imputati per delle presunte molestie sessuali a due alunne della scuola. Erano state le ragazzine, di 16 e 16 anni, a puntare il dito contro l'uomo sostenendo di aver subìto prima delle pesanti attenzioni e, poi, dei veri e propri palpeggiamenti durante la ricreazione. Le presunte vittime, inoltre, avevano raccontato agli inquirenti che il bidello le aveva costretta a guardare delle foto che lo ritraevano in mutande. Per l'uomo, che aveva sempre negato ogni addebito ma aveva comunque perso il posto di lavoro, era così iniziato il calvario giudiziario mentre le due minorenni non si erano mai costituite parte civile. Nel corso del dibattimento, le varie testimonianze non hanno mai fatto emergere ombre sulla figura dell'imputato il quale, inoltre, aveva più volte ripreso le ragazzine per i loro comportamento maleducati tanto da gettare il sospetto che la denuncia sporta dalle due fosse una sorta di ritorsione. I giudici, al termine del dibattimento, hanno quindi assolto il 52enne.