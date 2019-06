Molo Street Parade 2019, l'edizione 2.0 che punta a rinnovare l'evento

"E' l'anno zero dell'edizione 2.0. Lo avevamo annunciato lo scorso anno e, per il 2019 con l'ottava edizione, abbiamo modificato il format per le circostanze che si sono venute a creare con le nuove disposizioni in materia di eventi che sono diventate sempre più stringenti." E' Lucio Paesani a presentare la Molo Street Parade di quest'anno che sbarca sul porto di Rimini in maniera ristretta e con la novità dell'ingresso a pagamento. "Negli ultimi anni - prosegue il presidente del Consorzio Rimini Porto e patron del Coconuts che organizza in prima persona l'evento - si è sempre parlato di una Molo "coconutscentrica". Nel 2019 il numero delle barche si è ridotto a 6 e, ognuna, ha una guest di riferimento e la stessa visibilità delle altre con l'obiettivo, per il prossimo anno, di diventare un vero e proprio festival della musica. La numero 8 è l'edizione più difficile da organizzare per le alte spese sostenute e perchè, per la prima volta, ci siamo accollati tutta una serie di pratiche che venivano portate avanti dal Comune".

Per la prima volta nel corso della sua storia, la Molo Street Parade sarà a pagamento e, per accedere alle aree dei pescherecci, sarà necessario un biglietto al costo di 10 euro. "Una forte riduzione di persone rispetto alle passate edizioni - sottolinea Paesani - dal momento che la Questura indicava in 100mila le persone che affollavano l'area del porto. Quest'anno la capienza massima è stata fissata a 30mila persone in contemporanea tra il faro e la spiaggia libera. I varchi d'accesso avranno dei contapersone in maniera tale da non sforare con il numero massimo imposto. Al momento, su internet, è stato già venduto su internet un terzo dei biglietti disponibili e, a partire da mercoledì, saranno aperte le vendite nei canali tradizionali e, venerdì, apriranno i botteghini in piazzale Fellini. Il consiglio è quello di non arrivare tutti all'ultimo minuto per acquistarli rischiando di fare lunghe file ai varchi di accesso".

SICUREZZA AL PRIMO POSTO - Con l'introduzione del biglietto a pagamento, oltre ad evitare pericolosi affollamenti si vuole scoraggiare quella forma di nomadismo per cui, soprattutto i giovani, entravano e uscivano dall'area dei concerti per acquistare alcolici e superalcolici. Allo stesso tempo, tra varchi di accesso a piazzale Boscovich e aree di prefiltraggio, si cercherà di non far entrare persone sgradite o pericolose che abbiano con sè materiali atti ad offendere. Lo scorso anno, con un branco di sconsiderati che aveva spruzzato dello spray al peperoncino in mezzo ala folla, si era rischiata la tragedia. Particolare attenzione anche ai minorenni: i ragazzini sotto i 14 anni non potranno entrare se non accompagnati da un genitore che, al momento dell'acquisto del biglietto, dovrà firmare un apposito modulo. In campo, oltre al personale delle forze dell'ordine, ci saranno 200 addetti alla sicurezza e l'intera zona sarà allestita con le telecamere per il riconoscimento facciale e i monitor presidiati da un'apposita cabina di regia per intervenire tempestivamente in caso di emergenze.

"Rimini sta cambiando - ha spiegato il sindaco Andrea Gnassi intervenuto alla presentazione della Molo. - Tra 20 giorni aprirà il primo stralcio del Parco del Mare con l'opera di piazzale Kennedy: un'infrastruttura che, oltre alle fogne, è stata pensata per fare musica, allestire Dj-set e ospitare dirette radiofoniche. Si tratta di un esempio emblematico di come, cambiando l'hardware, si cambia anche il software. Abbiamo investito su motori culturali, portando la musica anche nel cantiere del Teatro Galli, abbandonato il dispendioso Capodanno Rai per portare il Capodanno più lungo del mondo, la Sagra Musicale Malatestiana è stata portata dai capannoni della fiera ai contenitori culturali della città, la Notte Rosa e, appunto, la Molo Street Parade. Quest'ultima è un appuntamento per tutti dal momento che parte alle 10 del mattino e va avanti fino all'1 di notte dimostrando il coraggio della città di unire i top Dj ai sardoncini in quello che sarà l'inizio di una stagione estiva di grande intrattenimento."

Tante le novità che accompagnano l'ottava edizione della Molo Street Parade, in calendario sabato 29 giugno 2019 al Porto di Rimini, dove saranno collocati gli stage musicali, e nella spiaggia libera in Piazzale Boscovich, dove andranno in scena Holi Dance Festival e la onenight Diabolika. Quest'anno sono sei i pescherecci selezionati per partecipare alla Molo Street Parade: vere e proprie consolle galleggianti dove si esibiranno un'ottantina di dj sia italiani che stranieri, in rappresentanza dei più variegati generi musicali: urban, edm, house, techno, revival, electro swing e tanto altro ancora. Il tutto mentre sulle banchine del Molo i pescatori serviranno i piatti simbolo della cucina locale, il pesce azzurro, in ossequio al fortunato slogan ''dj set & sardoncino" che accompagna la Molo sin dalla sua nascita. Il tutto spalmato su un chilometro di molo ed un chilometro di lungomare, con aree food e lounge e un vero proprio centro estetico a cielo aperto, grazie ad Obiettivo Bellezza, dove sarà possibile usufruire di un servizio di make up completamente gratuito. L'ottava edizione della Molo inizia alle 10 di mattina per concludersi all'una di notte. Alle 12 entra in scena nella spiaggia libera in piazzale Boscovich Holi Dance Festival, il primo e più importante festival dei colori, con il suo carico di spettacoli, animazione, musica elettronica, scenografie, elefanti mastodontici e inediti laser show. Holi Dance Festival si ispira ad un'antica tradizione indiana, la cui origine si perde nei secoli dei secoli: ogni anno viene celebrata con canti, balli e il lancio di polvere colorata rivolto al cielo, che trasforma i partecipanti in autentici arcobaleni; on stage Danko, EDMMARO, Madras Revolution, Milla De La Soul, Sister Cash e Trashock. Dalle 21, sempre in spiaggia, Holi cede il testimone a Diabolika Reunion Tour con D Lewis, Emix, Paolo Bolognesi, Simone LP ed Henry Pass.

Sul Molo del Porto di Rimini, ogni peschereccio si caratterizzerà con le proprie selezioni musicali, curate da Radio Bruno, Coconuts, Wave Music Boat, Baia Imperiale & Samsara; Controsenso & Classic e Gran Caribe. Uno accanto all'altro, con gli effetti speciali garantiti da 150 metri di ledwall, visual, coriandoli e ovviamente impianti audio all'avanguardia. E alle 23.30 la novità assoluta rappresentata dallo spettacolo pirotecnico curato da Antonio Scarpate, autentico maestro del fuoco. Tra i dj guest della Molo 2019 David Morales e Hector Romero, massimi alfieri mondiali della House Music, grazie anche e soprattutto alle loro release con l'etichetta discografica Def Mix. Morales, capace di aggiudicarsi nel 1998 i Grammy Awards (gli Oscar della Musica) deve essere considerato tra i primi ad aver assunto il ruolo di superstar della consolle. "Questa edizione della Molo è un autentico show diffuso - spiega Lenny Lorenzi, Direttore Artistico della Molo dallo scorso anno - Si inizia di mattina e si prosegue sino a sera, in modo da coinvolgere un pubblico più trasversale possibile, sia in termini di età sia per quanto riguarda le preferenze musicali".

Anteprima della Molo Street Parade, venerdì 28 giugno (dalle 19) entrerà in scena la Eat Parade, in programma dalla Rotonda del Grand Hotel alla zona del Faro di Rimini: street food alVinsegna delle eccellenze alimentari locali, pesce azzurro, sardoncino e piadina in primis. Eat Parade prosegue anche sabato 29 giugno. Tra le ulteriori attrattive della Molo, l'Aperol Spritz Van Bar, un bus anni settanta all'altezza del Coconuts dove divertirsi e gustare l'aperitivo e il Casadei Danze Show (area pattinaggio lungomare Tintori) con oltre 50 ballerini che si esibiranno in balli per tutti i gusti e tutte le età, preceduto venerdì dallo show kids "Marco e le Martina's". Arte e creatività, infine, con i progetti Made In Rimini, che ha firmato la maglia ufficiale della Molo 2019 e Laba Accademia, che ha scelto la Molo per intraprendere un particolare percorso formativo.