Montefiore premia i suoi studenti bravissimi e la famiglia Samà, in vacanza nel borgo da 44 anni

Mercoledì sera, in in occasione della presentazione del libro “Verso Est. In moto da Riccione a Tokyo”, è stata l’occasione per la consegna di alcuni omaggi di riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale di Montefiore Conca. Il sindaco Filippo Sica, ha voluto ringraziare per l’affetto dimostrato nei confronti di Montefiore Conca, Franca e Giuseppe Samá, famiglia romana, che da 44 anni trascorre le vacanze estive nel borgo romagnolo. Come segno di riconoscimento è stata donata un’acquaforte realizzata dall’artista montefiorese Veronica Azzinari, stampata su carta del Mastro cartaio Fabrianese Lorenzo Santoni. La grafica è stata progettata da Opificio della Rosa, lo studio e laboratorio di grafica originale d’arte, che ha sede all’interno della Rocca Malatestiana. Un pensiero anche alla famiglia Morini, cognati dei Samá, che per anni ha frequentato Montefiore Conca, fino alla scomparsa, due anni or sono, del signor Sergio.

Nella stessa serata, Sica, raggiunto dal Vicesindaco Francesco Taini e dai consiglieri Simone Mazzi e Silvia Pangrazi, si è complimentato con Brian Bartolucci (Liceo Classico Mamiani di Pesaro), Nicholas Fagioli (Istituto Alberghiero Savioli - Riccione) e Alex Sodde (Istituto Alberghiero Savioli - Riccione), ragazzi montefioresi che all’esame di Maturità 2019 si sono diplomati con il massimo dei voti, i tanto desiderati 100/100”.