Montegridolfo lancia la proposta: "A Codogno un memoriale per le vittime del Covid-19"

In occasione della Festa della Repubblica, l'Assessore alla Cultura di Montegridolfo Marco Musmeci ha pubblicato sulla pagina Facebook di "Disegna Montegridolfo" una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In essa si propone di istituire un Museo - Memoriale a Codogno, per ricordare i giorni della pandemia e per un ideale abbraccio alle vittime da Codiv-19.

