Canna fumaria a fuoco nel Riminese, l'abitazione messa in sicurezza dai pompieri

Intervento dei vigili del fuoco di Rimini mercoledì intorno alle 17 a Montescudo-Monte Colombo per domare le fiamme divampate all’interno di una canna fumaria di un’abitazione in via Santa Maria del Piano. Ci sono volute due ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’appartamento grazie anche all’utilizzo di una termocamera che ne ha constato l’effettivo raffreddamento. I pompieri sono intervenuti con due squadre, un’autobotte e un’autoscala.