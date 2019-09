Mense e servizi di trasporto scolastico, le nuove tariffe per le famiglie in difficoltà

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Montescudo-Monte Colombo sarà al fianco delle famiglie, in particolare quelle che vivono una situazione di disagio socio-economico, con un mix di agevolazioni tariffarie per i servizi scolastici di mensa e di trasporto per la scuola dell’obbligo, oltre a quelli di trasporto scolastico gestito da Start Romagna. E’ quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la Delibera nr 77 dell’11 Settembre 2019, da cui è stata determinata l’apertura del nuovo Bando, che conferma i criteri già fissati per lo scorso anno, ovvero: 1) esenzione totale dal pagamento della tariffa del trasporto ed esenzione del 60% della tariffa della mensa (retta 36,00 euro per un figlio – 60 euro per due o più figli) per le posizioni con punteggio superiore a 15 punti; 2) esenzione dell’80% dal pagamento della tariffa del trasporto (retta 44,00 euro per un figlio - 75,60 euro per due o più figli) ed esenzione del 50% della tariffa della mensa (retta 45,00 euro per un figlio – 75 euro per due o più figli) con punteggio tra 12 e 15 punti; 3) esenzione del 60% dal pagamento della tariffa del trasporto (88,00 euro per un figlio - 151,20 euro per due o più figli) ed esenzione del 35% della tariffa della mensa (58,50 euro per un figlio - 97,50 euro per due o più figli) con punteggio tra 8 e 11 punti; 4) esenzione del 35% dal pagamento della tariffa del trasporto (143,00 euro per un figlio - 245,70 euro per due o più figli) ed esenzione del 20% della tariffa della mensa (72,00 euro per un figlio - 120 euro per due o più figli) con punteggio tra 1 e 7 punti. Per coprire le richieste è messa a disposizione la somma di 7mila euro, quale tetto massimo di esenzioni da accordare. “Confermato l’impegno nei confronti delle famiglie in difficoltà con esenzioni diversificate in base alla situazione economica”, annuncia l’Amministrazione Comunale, “a cui si aggiunge una ulteriore agevolazione al fine di contenere l'effetto degli incrementi dei costi degli abbonamenti di Start Romagna – Under 26, ovvero un contributo di euro 40,00 sulla tariffa nuova in vigore post manovra, dalla fascia “3 zone” in poi, a prescindere dal livello di ISEE; un ulteriore contributo ulteriore del 15% sulla tariffa dell’abbonamento stesso, al netto dell’eventuale predetto contributo di €. 40,00 se concesso, per le famiglie che hanno un reddito ISEE fino a Euro 15.000 euro”.

Le agevolazioni previste dal bando, possono essere richieste da tutti gli utenti dei servizi scolastici di mensa e di trasporto, residenti nel Comune di Montescudo - Monte Colombo, che si trovino in situazione di disagio socio-economico documentalmente comprovabile. Le domande possono essere presentate al Comune di Montescudo - Monte Colombo presso il Municipio di Montescudo, Piazza Municipio 1, a decorrere dal 24.09.2019 e fino al 26.10.2019. Le domande dovranno essere redatte sugli appositi moduli disponibili presso il predetto Municipio di Montescudo ed alle stesse dovranno essere allegati: la fotocopia della certificazione ISEE, in corso di validità e relativa ai redditi anno 2018; ogni altro documento utile a comprovare la situazione di disagio, con particolare riguardo alla situazione lavorativa.