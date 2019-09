Incidente fra tre auto, grave un uomo estratto dalle lamiere

Grave incidente nel tardo pomeriggio di lunedì nel comune di Montescudo-Monte Colombo, sulla strada provinciale 41, all'altezza di Cavallino. Intorno alle 18 tre vetture sono rimaste coinvolte in un incidente: un'auto Volkswagen, una Fiat 500 e una Fiat Panda.

Attimi di paura per il conducente della Volkswagen che è rimasto incastrato fra le lamiere della sua vettura. L’uomo è stato estratto grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, ma viste le gravi ferite è stato trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso arrivato da Ravenna. Sul posto, oltre al 118, intervenuto con ambulanza e automedica, anche gli uomini della Polizia locale che hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno chiuso temporaneamente la strada per permettere i soccorsi.