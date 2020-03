Coronavirus, al via una raccolta fondi per l'acquisto di un macchinario per la terapia intensiva

L'Associazione Tutela azionisti della Banca Popolare Valconca (Ata - Bpv) lancia una campagna di raccolta fondi per l'emergenza coronavirus da destinare all'ospedale di Rimini.

"Cari amici cari soci, in questo momento di seria preoccupazione, abbiamo pensato di mettere a disposizione le nostre risorse per aiutare concretamente l'Ospedale di Rimini, promuovendo una raccolta fondi per l'acquisto di una postazione ECMO Cardiohelp, macchinario specifico per la terapia intensiva atto a garantire la sopravvivenza nei casi più critici e ci è stato indicato quale esigenza da parte dei dottori Sanniti e Lazzari, che vogliamo ringraziare per la disponibilità e per l'impegno e la dedizione con cui stanno affrontando questo difficilissimo momento garantendo a tutti noi i necessari interventi", spiega Daniele Prioli, presidente di Ata-Bpv.

"Il macchinario è prodotto dalla ditta svedese Maquet-Getinge e ha un costo di 145mila euro più iva. Verrà ordinato immediatamente e consegnato nel giro di 2/3 settimane. Come soci della Banca Popolare Valconca vogliamo dare un concreto aiuto al territorio. Confidiamo nella generosità di tutti in questo grave momento ove ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Ringrazio presidente della BPV Costanzo Perlini, il direttore generale Dario Mancini ed il CDA per la disponibilità e l’impegno, gli amici soci della Banca Valconca che con entusiasmo stanno prodigandosi per questo importante obiettivo. Il bonifico va indirizzato al C/C IT91A0579267930CC0810008940 ADA Onlus - 47833 Morciano di Romagna, Via Cà Fabbro, 15/1 C.F. 91119720406 Causale: Donazione Emergenza Corona Virus. Da parte delle aziende è interamente deducibile.