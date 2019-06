Morciano di Romagna: indennizzo per i lavori in centro storico

La Giunta Comunale di Morciano ha approvato la delibera avente per oggetto: "Istituzione di un fondo per il riconoscimento di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi insistenti su via Aia Pasini, piazza Garibaldi, piazza Umberto I, piazza Giovanni Paolo II, via Ronci e Foro Boario, in ristoro dei pregiudizi all’attività derivanti dall’esecuzione di lavori ai sottoservizi ed all'arredo urbano della zona". Per questo ha istituito un apposito fondo per riconoscere un indennizzo forfetario e una tantum di complessivi 1.000 euro a ciascuna delle attività economiche il cui ingresso sia ubicato sulle vie indicate, impattate dalla chiusura di tratti stradali a causa dei lavori in corso di effettuazione. Gli operatori economici devono presentare la richiesta di indennizzo entro il prossimo luglio al Comune - Attività Economiche. La liquidazione avverrà entro il 30 settembre.

La Giunta Comunale ha considerato che da diverso tempo “si registra una situazione di profonda sofferenza dell’attività commerciale ed economica nell’ambito territoriale del centro storico comunale, per contrastare la quale si è istituito un percorso di riqualificazione e rivitalizzazione del centro da attuarsi mediante specifici interventi e lavori pubblici, previsti nei prossimi anni". Un’azione di sostegno alle attività commerciali ed economiche del centro verrà attuata mediante lo stanziamento di risorse per l’erogazione di contributi e agevolazioni finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi: insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio, privilegiando imprenditrici e imprenditori con età inferiore ai 40 anni e spacci aziendali delle manifatture artistiche e artigianali del territorio di Morciano, capaci di proporre attività e modelli imprenditoriali in grado di caratterizzare l’area del centro cittadino in senso culturale e turistico; specifici progetti di ristrutturazione edilizia di esercizi commerciali; riduzione dell’onere del pagamento dell’Imu per i proprietari di immobili situati nel centro storico cittadino che affittano ad operatori economici nelle categorie merceologiche previste nel bando che sarà emesso.