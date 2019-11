Morciano di Romagna sale sul palco per aiutare lo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo). La capitale della Valconca si prepara a fare il pieno di note con la terza edizione di “Nel Blu”, evento di musica e solidarietà in programma sabato 23 novembre a partire dalle 21 nell'auditorium della Fiera di via Forlani. Le più belle canzoni italiane di sempre (e non solo) faranno da colonna sonora a una serata all’insegna dello stare insieme e della beneficenza. Ideazione e arrangiamenti saranno curati da Fabio Masini, compositore e direttore d’orchestra e vice direttore del conservatorio 'Rossini' di Pesaro. All’evento, promosso dal Dottor Geo Agostini e patrocinato dal Comune di Morciano, parteciperanno anche musicisti e artisti provenienti da tutta la Valconca. L’incasso sarà devoluto interamente a favore dello IOR: in particolar modo verrà finanziato l'acquisto del Clinimax Prodigy, una strumentazione all'avanguardia che permetterà la creazione, presso l'Irst Irccs di Meldola, di nuove terapie personalizzate (CAR-T) per la cura dei tumori, offrendo quindi nuove opportunità di cura per i malati oncologici. La prima edizione di 'Nel Blu' ha permesso di raccogliere 2.600 euro. Importo salito a 2.800 nel corso della seconda edizione. Quest'anno gli organizzatori mirano ad alzare ancora di più l'asticella e a superare il traguardo dei 3mila euro. "Siamo fiduciosi perché possiamo contare sul supporto di tanti privati cittadini ma anche di imprenditori e commercianti che ogni anno decidono di mettersi in gioco per sostenere una giusta causa - spiega il dottor Geo Agostini -. Tra questi, non posso non menzionare il ragioniere Umberto Zanzi per la grande generosità dimostrata ogni anno. Ogni anno faccio avere al ragioniere Zanzi i miei ringraziamenti, e ogni anno lui mi stupisce con questa frase: 'non siete voi a dovermi ringraziare, ma io a dover ringraziare voi per l'opportunità che mi date'. Una frase che incarna alla perfezione lo spirito alla base di Nel Blu".