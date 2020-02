Furbetti dei rifiuti, in arrivo multe fino a 900 euro

Dall'abbandono dei rifiuti fuori o nelle immediate vicinanze dei cassonetti al conferimento degli stessi in contenitori diversi da quelli a cui sono destinati. Sono alcune delle violazioni, punibili con sanzioni amministrative, previste dal nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio, entrato in vigore a Morciano a partire dal 1° gennaio scorso. Un regolamento che si lega all'introduzione della tariffa corrispettiva puntuale, nata con l'obiettio di incentivare e premiare, anche da un punto di vista economico, i comportamenti virtuosi ed ecocompatibili. Ma il regolamento persegue anche una seconda finalità: limitare e combattere fenomeni di degrado sull'intero territorio comunale. Ecco dunque che diventano operative una serie di penalità e sanzioni nei confronti di chi non osserva le prescrizioni. Sanzioni che andranno da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 900 a seconda della gravità dei comportamenti messi in atto. Il compito di vigilare e di accertare eventuali violazioni sarà affidato a Polizia municipale, Polizia provinciale, operatori di Arpa, Servizio igiene ambientale dell'Ausl e alle Guardie ecologiche volontarie.