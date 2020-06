Morciano ottiene dalla Regione un finanziamento per il progetto di riqualificazione della Fiera

Dalla Regione Emilia - Romagna arriva un riconoscimento alla capacità progettuale messa in campo dal Comune di Morciano di Romagna. Il progetto relativo ai lavori di efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento del padiglione fieristico di via XXV Luglio si è infatti classificato al secondo posto in Regione nell'ambito dell'apposita graduatoria riservata agli interventi di riqualificazione, ottenendo un contributo dal valore di 98.809 euro.

Il Comune intende procedere all'efficientamento energetico dell'intero complesso del padiglione fieristico sostituendo l'impianto di riscaldamento e realizzando un nuovo impianto di condizionamento: in questo modo sarà possibile usufruire della struttura per 365 giorni all'anno. In particolare è prevista l'installazione di nuove caldaie, nuove pompe di calore e nuovi dispositivi ventilanti, oltre al montaggio di pannelli fonoassorbenti per attutire i rumori provenienti dall'esterno. Il progetto si inserisce in una visione di più ampio respiro che coinvolge il complesso di via XXV Luglio. Si rammenta infatti che il Comune è già intervenuto nei mesi scorsi provvedendo a proprie spese al restyling dell'auditorium della Fiera al fine di valorizzare la proposta culturale e teatrale di Morciano di Romagna. A tal proposito l'amministrazione comunale ha inoltrato alla Regione una richiesta di contributo per portare definitivamente a termine il progetto relativo all'auditorium, tramite la realizzazione di nuovi camerini e della 'conchiglia' che conterrà il palco.