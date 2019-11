Dolori alla pancia, disperata corsa all'ospedale dopo il primo ricovero: muore bimbo di 2 anni

Sarà l'autopsia, che sarà disposta dal pubblico ministero Davide Ercolani, a far luce sulla morte di un bambino di due anni. Il dramma si è materializzato giovedì mattina nel reparto di "Rianimazione" dell'ospedale "Infermi" di Rimini. Secondo quanto ricostruito, il piccolo aveva cominciato ad accusare dei dolori al ventre martedì, con i genitori che si sono rivolti al pediatra di base. Con l'intensificazione del malessere, i familiari si sono presentati mercoledì mattina al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Infermi.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il piccolo sarebbe stato dimesso dopo gli accertamenti del caso. Ma il dolore è proseguito. E nella nottata tra mercoledì e giovedì i genitori sono corsi nuovamente in ospedale. I medici hanno disposto l'immediato ricovero nel reparto di Rianimazione. Ma dopo alcune ore il piccolo è spirato. La famiglia ha presentato un esposto ed il sostituto procuratore di turno Davide Ercolani ha aperto un fascicolo contro ignoti per "omicidio colposo". La magistratura, in attesa dell'autopsia, ha acquisito le cartelle cliniche del piccolo.