Morte del professor Muccioli, il cordoglio della Commssione toponomastica

A espreimere il cordoglio per la scomparsa di Federicomaria Muccioli, professore universitario ed ex docente del liceo Giulio Cesare di Rimini, è anche il presidente della Commissione Consultiva di Toponomastica del Comune di Rimini, assessore Anna Montini, insieme agli altri membri della Commissione. "Abbiamo potuto apprezzare le straordinarie capacità e la grande competenza in ambito storico e culturale con cui ha contribuito ai lavori di definizione dell’onomastica cittadina degli ultimi anni". Il prof. Muccioli, infatti, docente universitario esperto di storia Ellenistica, scrittore e profondo conoscitore anche della storia riminese, sia per cultura sia per cittadinanza, era stato nominato membro effettivo della Commissione dal Sindaco, Andrea

Gnassi, nel 2016. Il Presidente e i Commissari, addolorati per la grande perdita, lo ricordano con sincera gratitudine per la collaborazione, la disponibilità e l’impegno profusi.

