Morte sospetta nella casa di riposo, la Procura apre inchiesta

Al momento è a carico d'ignoti il fascicolo aperto dalla Procura di Rimini, dove si ipotizza il reato di omicidio colposo, per la morte di un'anziana avvenuta all'interno della casa di riposo "Valloni". E' stata la figlia della vittima che, col suo esposto, ha chiesto di fare maggiore chiarezza sul decesso. Allo stesso tempo, i carabinieri dei Nas stanno tenendo sotto controllo le altre strutture della provincia dalle quali sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei parenti degli ospiti sulle situazioni venute alla luce con l'epidemia di Covid-19 che ha visto numerosi anziani perdere la vita. L'inchiesta della magistratura è tesa ad accertare se all'interno delle case di riposo sono state prese in maniera tempestiva ed adeguata tutte le misure di sicurezza per contrastare l'avanzata del Coronavirus all'interno delle strutture.

