Morto l'artista Milton Glaser, autore del celebre manifesto di Rimini

E' morto a 91 anni Milton Glaser, il creatore dell'iconica scritta 'I love NY', con il cuore al posto del verbo 'amo', ma anche del manifesto di Rimini del 1995, con la 'm' del nome della città che sembra immergersi nel mare. All'artista la nostra città dedicò anche una mostra nel 2016. Il grafico è anche l'autore di un famoso poster di Bob Dylan con i capelli psichedelici basato su un autoritratto di Marcel Duchamp ed è stato cofondatore di una rivista.

“Ricordiamo il grande artista americano con profondo affetto e stima. Per noi un onore collaborare con un artista di quel livello – racconta Andrea Bagli, titolare di Birra Amarcord - Il nostro incontro con lui è avvenuto grazie alla collaborazione nata tra Tonino Guerra, il mastro birraio di Brooklyn Brewery, Garrett Oliver e lo stesso Milton. Per Birra Amarcord infatti, Milton Glaser ha realizzato il logo per le etichette di design della Linea Ama. Vere e proprie opere d’arte".

Era il 1995 quando Milton Glaser conosce Rimini e realizza il manifesto per la città. Un amore, quello per la Riviera Romagnola che si riaccende quando il team di Birra Amarcord lo incontra a Manhattan. "Garrett, mastro birraio e amico di Glaser, aveva già l'idea di creare con noi una linea di birre dedicata alla ristorazione – racconta Bagli - Era il suo chiodo fisso. Glaser, da parte sua, fu felice di poter "tornare" a Rimini in qualche modo e giocò sulla parola Amarcord e sull'amore che provava per la città e il territorio circostante".