E' morto Luigi Valentini, l'imprenditore pioniere dell'arredamento a Rimini

E' morto a 84 anni. dopo una lunga malattia, Luigi Valentini, storico imprenditore riminese del settore dell'arredamento. Nato il 23 marzo 1936 era originario di Verucchio, il suo nome è universalmente associato allo stabilimento 'Valentini' che si trova lungo l'autostrada A14. Il suo gruppo che occupa circa 200 lavoratori è stato protagonista per decenni, fino alla crisi degli ultimi anni. Valentini è stato anche socio della Mercatone Uno. Nei primi anni '60 lo stabilimento alle porte della città. Quasi tre anni fa subì il lutto della morte del figlio in un incidente auto. A ricordare l'imprenditore è il sindaco Andrea Gnassi: "Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Valentini, uno dei pionieri dell'imprenditoria riminese. La sua storia personale ricalca quella di Rimini dagli anni '50 in poi: una attività artigianale famigliare che cresce fino a diventare un'eccellenza industriale del Paese, contribuendo a creare ricchezza e lavoro per il territorio. Ricordo con affetto e sorriso i primi incontri come sindaco, ormai 9 anni fa".

Sempre il sindaco: "Cambiava il mondo e Rimini si avviava ai suoi radicali cambiamenti con pianificazione strategica e master plan. I suoi modi schietti di un imprenditore romagnolo e riminese che si è fatto da solo con acutezza e pragmatismo, lasciavano trasparire curiosità ma anche, come dire, un ‘staremo a vedere’. Per poi dopo un po’ di tempo dirmi “Siamo sulla strada giusta ci vogliono cose forti e strategia...”. Furono parole che mi arrivarono vere e sentite e che mi colpirono. Come, magari non tutti ne sono a conoscenza, del Valentini uomo generoso, capace di gesti e iniziative di aiuto e sostegno alla comunità, senza darne e volerne pubblicità o interesse. Alla sua famiglia, che ha attraversato in questi tempi anche il dolore e la perdita del figlio Gigi, le mie sentite condoglianze".

Cordoglio anche dalla Confindustria Romagna. Recita una nota: "Gli imprenditori di Confindustria Romagna esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Valentini che, nel suo essere e nel suo lavoro, ha perfettamente rappresentato tutti i valori del creare e del fare impresa. Il suo grande impegno, la sua determinazione, la sua intraprendenza sono un esempio da seguire per tutti noi. Partito da un laboratorio di falegnameria ha dato vita alle Industrie Valentini, arrivando a diventare una figura poliedrica di riferimento in vari settori dell’industria, del commercio e dell’immobiliare. Fortemente legato alle radici, ma con una chiara visione innovativa, Luigi Valentini ha sempre saputo guardare avanti anticipando i tempi e contribuendo, con le sue scelte, a fare conoscere Rimini e la Romagna a livello nazionale ed internazionale. Ha creduto fortemente nel valore e nel potenziale del nostro territorio che ha sostenuto con varie iniziative non solo nella manifattura, ma anche nel sociale e nella cultura. Confindustria Romagna si unisce al dolore della famiglia nel ricordo del suo grande lavoro e della sua passione, piena espressione di uno spirito imprenditoriale che oggi più che mai rappresenta un prezioso valore di stimolo e guida".

Anche Emma Petitti, Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, esprime il suo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Luigi Valentini: "Ci lascia Luigi Valentini, lungimirante imprenditore riminese che in questi anni ho avuto il piacere di incontrare. Un uomo pieno di vitalità, affabile e generoso, nei modi e nei gesti. Ai suoi successi industriali, con i quali abbiamo portato nel mondo il made in Rimini, si affianca un impegno al sociale e una particolare sensibilità per il settore della cultura attraverso la quale ha contributo alla promozione delle bellezze e dei patrimoni artistici della nostra città. Il mio cordoglio alla famiglia e a tutti i collaboratori di Industrie Valentini".

Appresa la triste notizia del decesso anche i Segretari di FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL i sindacati del territorio di Rimini del settore del legno e delle costruzioni, unitamente alle RSU della ditta, porgono alla famiglia sentite condoglianze. "Con Luigi Valentini - dichiarano Renzo Crociati, Roberto Casanova e Francesco Lorusso - scompare un imprenditore di grandi capacità e lungimiranza che ha saputo rendere l'azienda riminese leader nella produzione di mobili in kit".

