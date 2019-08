Il mondo delle due ruote piange la scomparsa di Luigi Anelli

Si è spento, all'età di 75 anni dopo una malattia, Luigi Anelli pilota di moto riminese e per oltre 50 anni alla guida della conessionaria Honda di Rimini. “Gigi”, come lo chiamavano gli amici, era stato il primo pilota in sella a una due ruote firmata Bimota. Nella sua carriera, tra gli 1973/1974, aveva corso con la mitica HB1, realizzata dalla casa riminese e motorizzata Honda, per poi salire sulla bicilindrica Paton 500 GP e ritornare in Bimota con la YB1 dotata di motore Yamaha. Il pilota è scomparso lunedì 19 agosto.