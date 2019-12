Mostra su Fellini, 4mila i visitatori nella giornata inaugurale: tra loro anche Vittorio Sgarbi

Migliaia di visitatori per i primi due giorni di apertura della mostra "Fellini 100 Genio immortale ", esposizione ideata e progettata da Studio Azzurro e allestita nelle sale di Castel Sismondo. Sono stati 4mila i visitatori che nel primo giorno di apertura si sono addentrati nelle 14 sale di Castel Sismondo per l’occasione trasformate in suggestivi ‘set’ dedicati all’arte e all’immaginario del Maestro del cinema mondiale.

Dopo il taglio del nastro ufficiale avvenuto alla presenza del sindaco di Rimini Andrea Gnassi, del presidente della Regione Stefano Bonaccini, del paroliere e produttore discografico Mogol, della stilista Alberta Ferretti, della giornalista e nipote del maestro Francesca Fabbri Fellini, oltre ai curatori della mostra Marco Bertozzi e Anna Villari e Leonardo Sangiorgi di Studio Azzurro, una folla incessante si è addentrata nel castello per un viaggio emozionante e multimediale nell’immaginario di uno degli artisti più visionari del ventesimo secolo attraverso documenti inediti, disegni, costumi, manoscritti, film. Fra i visitatori, nella serata, anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi che ha manifestato più volte di aver apprezzato la mostra e che si è trattenuto a lungo nella sala dedicata al Cinema Fulgor e trasformata in una macchina del tempo per raccontare, attraverso i film di Fellini, la storia d’Italia.

Un successo di pubblico che si è ripetuto nella giornata odierna a partire dalle ore 10 del mattino e continuata per tutto il giorno con un afflusso, se possibile, ancor più sostenuto e partecipato della giornata inaugurale del sabato.

“Un ringraziamento speciale – ha commentato il Sindaco Gnassi – agli sponsor che hanno sostenuto questo progetto e senza i quali questo caldo abbraccio della città al Maestro non sarebbe stato possibile: a partire da Confindustria, dalla regione Emilia Romagna, Camera di commercio, la Siae, Fondazione cassa di risparmio di Rimini, Credit Agricole, Ibc Emilia Romagna”