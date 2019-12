Moto Club Misano Adriatico , brindisi di Capodanno nella rotonda più “racing" al mondo

Brindisi a tutto gas per il Moto Club Misano Adriatico nell'ultimo giorno dell'anno, che ha voluto radunare i propri associati per brindare davanti alla rotatoria più "racing" del mondo . Al tradizionale brindisi, con lo sfondo della replica della Ducati 998 campione del mondo SBK con Troy Bayliss, hanno presenziato per scambiarsi gli auguri con il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e l’assessore allo sport Filippo Valentini il Presidente del Moto Club Misano Duilio Damiani , si ringrazia il comando della Polizia locale di Misano per essere intervenuti a supportarci .