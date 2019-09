MotoGp 2019, le "Curve pericolose" del Misano Circuit

Marc Marquez è stato il re del Misano World Circuit facendo battere i cuori dei quasi 160mila spettatori arrivati durante il fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Fernandez, in Moto2, è stato protagonista di una discussa vittoria e Tatsuki Suzuki, in Moto 3, ha conquistato il suo primo posto in carriera dedicandolo a Marco Simoncelli e alla sua Sic58 Squadra Corse di papà Paolo. Ma l'appuntamento con il Motomondiale non ha avuto solo i piloti e le due ruote come protagonisti. Il mondo delle gare motociclistiche, infatti, è molto semplice: in pista ci sono le sfide dei centauri che, a colpi di sorpassi, incantano il pubblico degli appassionati mentre, nei paddock, c’è lo spettacolo vero e proprio delle ombrelline. Da sempre, donne e motori sono un binomio perfetto e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, andato in scena Misano Circuit “Marco Simoncelli”, non ha fatto eccezioni. Se tra la Quercia, le due curve del Tramonto e quelle del Rio, i campioni delle due ruote si inseguivano con sorpassi mozzafiato, nei momenti in cui i bolidi erano a riposare nei box tutto il pubblico si riversava nei paddock per strappare una foto con le bellissime ombrelline.