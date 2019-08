MotoGp 2020, fissata la data del GranPremio di San Marino e della Riviera di Rimini

E' stato diffuso dalla Dorna il calendario provvisorio della stagione 2020 della MotoGp la cui principale novità è che si correranno 20 tappe in giro per il mondo. Fa il suo ingresso nel circus il GranPremio di Finlandia di Finlandia, previsto a luglio, che porta il numero di gare a 20, il massimo previsto dagli attuali accordi. Cambia la collocazione del GP di Thailandia, da ottobre a marzo; si invertono Austin e Termas de Rio Hondo, si sposta la Germania, da luglio a giugno, mentre in Italia si corre il 31 maggio (Mugello) e 13 settembre (Misano).

IL CALENDARIO COMPLETO

8 marzo: Doha (Qatar), in notturna

22 marzo: Buriram (Thailandia)

5 aprile: Austin (Usa)

19 aprile: Termas de Rio Hondo (Arg)

3 maggio: Jerez (Spagna)

17 maggio: Le Mans (Francia)

31 maggio: Mugello (Italia)

7 giugno: Montmelò (Catalogna)

21 giugno: Sachsenring (Germania)

28 giugno: Assen (Olanda)

12 luglio: KymiRing (Finlandia)

9 agosto: Brno (R. Ceca)

16 agosto: Red Bull Ring (Austria)

30 agosto: Silverstone (Gran Bretagna)

13 settembre: Misano (San Marino)

4 ottobre: Aragon (Spagna)

18 ottobre: Motegi (Giappone)

25 ottobre: Phillip Island (Australia)

1 novembre: Sepang (Malesia)

15 novembre: Valencia (Spagna)