Bonaccini: "Vorrei che la MotoGp corresse a settembre anche in un autodromo a porte chiuse"

"Stiamo lavorando per far correre la Moto Gp a Misano a settembre, a porte chiuse". Lo fa sapere il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, venerdì mattina nel corso di una videoconferenza stampa con il commissario Sergio Venturi. Dopo la batosta del coronavirus, ora con l'avvio della fase 2 "siamo al lavoro per promuovere l'Emilia-Romagna nel mondo- spiega Bonaccini- mi auguro non si perda la stagione turistica". In questo senso, annuncia il governatore, "stiamo lavorando anche per far svolgere il gran premio di Moto Gp a settembre a Misano, a porte chiuse, nell'ambito di un campionato che vedrà meno tappe". Più in generale, la Regione punta a far riprendere tutta una serie di manifestazioni "anche in digitale", sull'esempio di quanto previsto per l'edizione di quest'anno della Motor valley fest a Modena. "Non ci fermiamo- assicura Bonaccini- faremo tutto quello che sarà possibile fare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.