MotoGp: traffico intenso fin dalla mattinata, si preannuncia edizione record

Già sostenuto fin dal venenrdì, nella giornata di sabato il traffico si è fatto decisamente più intenso con tutte le strade di accesso al Misano Wolrd Circuit che registrano code di veicoli e di appassionati per accedere all'autodromo. La prima impressione, nei primi due giorni del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, è che il pubblico sia in crescita rispetto allo scorso anno. Il 2018 aveva chiuso il fine settimane di gare con oltre 159mila spettatori e, per quest'anno, si punta a sfondare quota 160mila a dimostrazione che l'evento sportivo, che si corre sul tracciato dal 2007, è diventato sempre più apprezzato dai tanti appassionati delle due ruote.

