Quarta edizione di Motoroso day, la giornata tutta dedicata alle moto nella "terra dei motori", che quest'anno ha visto sfilare tutti i piloti del team Rxp in una location davvero emozionante, nel cuore della città di Riccione: piazzale Ceccarini. Sull'importante scalinata del palazzo del Turismo lo staff del Team RXP ha allestito un vero e proprio "paddock" che ha fatto da cornice al maestoso schieramento di moto e minimoto della scuderia RXP di Alessandro Falzone e Luca Pasini. L'evento ha visto come protagonisti tutti i piloti della squadra corse dalla Romagna alle Marche fino a oltre i confini con piloti provenienti dalla Svizzera, Belgio, Olanda, e Ungheria, impegnati nel campionato italiano velocità nelle diverse categorie: dalle minimoto, alle mini gp e da quest'anno nella categoria premoto 3 in collaborazione con la Squadra Corse Sic 58.

La giornata è stata allietata come di consueto dall' eclettico Boris Bulldog Casadio, grande professionista ma soprattutto un caro amico, voce ufficiale dell' Autodromo Misano World Circuit Marco Simoncelli e dell'Autodromo di Imola Dino e Enzo Ferrari. La serata si è conclusa con un piacevole aperitivo per tutti gli ospiti a cura della Locanda i Girasoli e dalla pasticceria Moderna, accompagnato da un sottofondo musicale del DJ Davide Catelani. Doverosi i ringraziamenti a Foto Riccione di Pico Zangheri che come ogni anno ha messo a disposizione la storia del motociclismo riccionese con un materiale di archivio dei campionati motociclistici svoltisi a Riccione negli anni d'oro delle competizioni. Un ringraziamento speciale al comune di Riccione al sindaco Renata Tosi, all'assessore al turismo sport e cultura Stefano Caldari e tutto lo staff del palazzo del Turismo per la grande disponibilità e collaborazione.