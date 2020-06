Movida fuori controllo, raffica di accertamenti nei locali della polizia di Stato

Raffica di controlli, nelle serate di venerdì e sabato, da parte del personale della polizia Amministrativa, della Municipale e della Guardia di Finanza nei locali sul lungomare di Rimini per verificare il rispetto delle normative per il contenimento del Coronavirus. Gli agenti, secondo quanto emerso, si sono trovati davanti a una movida particolarmente esasperata rilevando numerose criticià dovute al non rispetto della distanza sociale e dell'uso della mascherina. Nell'immediatezza, i gestori delle attività controllate hanno provveduto a ripristinare la situazione evitando pesanti sanzioni. Le divise, però, hanno multato il titolare di un locale dove la maggior parte della clientela non indossava le mascherine ed era ammassata l'uno all'altro. Oltre al verbale, il responsabile è stato segnalato alla Prefettura per l’eventuale adozioni di ulteriori provvedimenti.

