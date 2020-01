Mercoledì 15 gennaio, alle ore 23:02 su Rai Movie e nella programmazione notturna di Rai Uno, MovieMag dedica una puntata speciale a Federico Fellini a pochi giorni dal centenario della sua nascita. Con la Mostra Fellini 100, a Castel Sismondo di Rimini, e le testimonianze di Giuseppe Tornatore e Vincenzo Mollica che raccontiamo il grande cineasta italiano. Tra qualche giorno, il 20 gennaio, Federico Fellini avrebbe compiuto cento anni e Alberto Farina , dalla mostra riminese Fellini 100 – Genio Immortale, ci racconta il grande cineasta attraverso il repertorio, le curiosità e le parole di chi lo ha conosciuto. Ad esempio quelle di Antonio Spoletini, protagonista del documentario Nessun nome nei titoli di coda, ovvero l’uomo che cercava per Fellini le comparse più adatte ad arricchire la galleria di volti strani, misteriosi ed evocativi costruita dal regista in quarant’anni di attività. Vincenzo Mollica ci parla degli Oscar vinti dal suo amico Federico, Giuseppe Tornatore intervistato da Federico Pontiggia, ricorda i consigli che il Maestro riminese gli diede all’indomani dell’Oscar per Nuovo Cinema Paradiso.