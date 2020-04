Muore per coronavirus il medico di famiglia e diacono Maurizio Bertaccini: lascia moglie e dieci figli

E' deceduto martedì in tarda mattina il medico di famiglia di Coriano e diacono Maurizio Bertaccini, dopo avere lottato per settimane contro il coronavirus. Bertaccini è anche il primo dottore riminese a morire di Covid-19. Ricoverato da giorni in terapia intensiva, sabato le sue condizioni sono peggiorate al punto da condurlo alla morte. Il virus ha fatto la sua comparsa il 18 marzo e il 24 marzo è stato necessario il ricovero all’ospedale "Infermi". Tre giorni dopo è stata necessaria la respirazione meccanica fino al tragico epilogo di martedì. Nato a Savignano nel 1952, da pochi giorni aveva compiuto gli anni, l'8 aprile è stato il giorno del suo compleanno. Bertaccini lascia la moglie Maria, sposata 41 anni fa, e dieci figli, di cui sei naturali, un figlio adottivo e tre in affido. "Maurizio è volato al Padre tra le braccia amorose della mamma del Cielo”, queste le parole della moglie Maria.

Laureato in Medicina a Bologna nel 1979, dopo un primo periodo in cui ha esercitato anche come dentista a Savignano, Bertaccini era un medico di base e aveva l’ambulatorio nella casa della salute di Coriano, dove seguiva più di 1600 pazienti di Coriano e San Patrignano come medico di famiglia. Insieme alla professione medica, portava avanti il suo impegno religioso: il 29 novembre 1997 è stato ordinato diacono permanente dal vescovo Mariano De Nicolò e prestava servizio per la parrocchia Santa Innocenza di Montetauro di Coriano e nella comunità della Piccola Famiglia dell’Assunta di Montetauro, dove la figlia maggiore si è consacrata nel 2012.

"Si aggiunge purtroppo alle ‘partenze’ di Monsignor Mariano De Nicolò, Vescovo emerito della Diocesi di Rimini, e don Ferruccio Capuccini, rettore del Santuario Madonna di Bonora, e questo è motivo di ulteriore sofferenza – ha detto il Vicario generale della Diocesi di Rimini, don Maurizio Fabbri – In questi giorni della settima di Pasqua siamo certi che Maurizio potrà godere, quale ‘servo buono e fedele’, della pace col suo Signore risorto. Affidiamo al Signore anche Maria e la sua grande famiglia, perché trovino consolazione e fortezza nella fede".

Tra i religiosi vittime del Covid di questi ultimi giorni è da ricordare anche suor Ida Giuccioli, delle Maestre Pie dell’Addolorata, che si è spenta nella notte tra il 5 e il 6 aprile all'ospedale Ceccarini di Riccione. Era nata a Verucchio e avrebbe compiuto 92 anni il 21 di aprile. Gli ultimi anni li ha vissuti nella Casa Madre delle Maestre Pie di Coriano. Ad essere sempre ricoverato per coronavirus è don Alessio Alasia, i fedeli stanno pregando per lui perché le condizioni continuano ad essere critiche.