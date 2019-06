Muore per salvare i suoi cani ma i quattrozampe non si trovano

E' un appello disperato quello che hanno lanciato sui social network i famigliari di Albano Del Monte, il 78enne di Colombarone deceduto sabato pomeriggio sul fiume Conca nel tentativo di salvare i propri cani finiti in acqua. Dopo la tragedia, infatti, Buck e Milly sono scomparsi e da due giorni i figli del loro proprietario sono alla ricerca dei quattrozampe. Chiunque li avesse visti è pregato di chiamare il 340/9053957. I cani sono scomparsi dopo che, nel pomeriggio di sabato scorso, stavano passeggiando col 78enne e sua moglie sugli argini del fiume al confine tra Misano e Cattolica, all’altezza del ponte di via Emilia Romagna. Buck e Milly, forse spaventati, rano fuggiti nel corso d'acqua e Del Monte a sua volta era sceso sulla sponda nel tentativo di portarli a riva quando è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.