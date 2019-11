Musica e divertimento per la presentazione della nuova Opel Corsa

Serata di gala alla Marcar di Rimini per la presentazione della sesta generazione della Corsa, una vera best-seller del suo segmento in Italia con quasi un milione di veicoli andati su strada. La sesta generazione di Opel Corsa è già ordinabile nelle concessionarie e per la prima volta sarà anche in versione elettrica a batteria (Corsa-e). La Corsa a benzina e Diesel sarà in concessionario a novembre. La versione elettrica a marzo 2020. Più leggera e con un look aggressivo, la nuova Corsa è lunga 4,06 metri. La vettura è disponibile solamente con carrozzeria a 5 porte. Fin dalla sua versione d’ingresso (la Edition) Opel Corsa offre numerose tecnologie e funzioni di comfort. La nuova Corsa è stata presentata nel corso di uno show dinner con dj set mentre, sul palco, si sono alternati diversi cantanti locali. Tra loro Fadi, cantante italo nigeriano con base a Rimini che sarà tra i partecipanti a Sanremo Giovani 2020.