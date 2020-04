Background musicale, tecnica e vinyl only al via il contest "la musica non si ferma al Peter Pan"

Dopo il triplo appuntamento di Pasqua con la musica non si ferma al Peter Pan che visto in diretta streaming i Dj Eugenio Colombo, Gianluca Vacchi e Michel Cleis l’appuntamento con le dirette proseguono e si trasformano in un festival ed un contest, in collaborazione con Disco Più, lo storico negozio per DJ aperto nel 1979. L’appuntamento è per venerdì 1 maggio 2020. Dalle ore 12 a mezzanotte le pagine Facebook del club romagnolo e dello store di Rimini trasmetteranno un’intera giornata dedicata alla musica, con set di DJ provenienti da tutta Italia e diverse performance acrobatiche e circensi di artisti sia italiani che stranieri. Durante il festival si esibiranno i tre vincitori del DJ contest le cui selezioni sono aperte sino alle ore 12 di lunedì 27 aprile e sono riservate a tre categorie: background musicale, tecnica e vinyl only: per partecipare si dovrà inviare un video con il proprio set (durata massima 10 minuti / formato mp4 / video orizzontale) via wetranfer.com all’indirizzo mail festival1maggiodjcontest@gmail.com.

I mixati saranno giudicati da Dj Thor, resident Peter Pan Riccione e Villa delle Rose Misano Adriatico), Francesco Farfa, da oltre 30 anni protagonista nelle console di tutto il mondo, Geo From Hell, vincitore della prima edizione del talent tv Top Dj e Onirika di Disco Più, pioniera assoluta del djing al femminile; i tre vincitori avranno tempo sino a giovedì 30 aprile per preparare il loro mixato di 60 minuti che verrà inserito nel festival del 1 maggio. In attesa del 1 maggio il Peter Pan non lascia senza musica i suoi fans e sulla propria pagina Facebook questo weekend vedrà venerdì 24 aprile (dalle ore 21.30) Cocoon Riccione live con Fabe, Emanuel Satie, Gregor Tresher e Michael Klein, Sabato 25 aprile (dalle 21.30) ospite speciale Reboot, DJ e producer tedesco che vanta release per Get Physical, Cadenza, Defected, Hommage e Cocoon. Cocoon Riccione è la one night che tutte le estati si svolge alla Villa delle Rose e d’inverno con alcuni eventi spot al Peter Pan.