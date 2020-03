Nasce un servizio web per aiutare le persone a superare la paura da Coronavirus

Il Coronavirus sta causando nelle persone anche insicurezza e paura. In questo particolare momento diventa ancor più necessario prendersi cura non solo del fisico, ma anche e soprattutto della mente. Per questo motivo Health Coach Academy, con sede a Forlìmpopoli, viene in aiuto di chi si sente spaventato, afflitto e ansioso con il supporto individuale online di un Health Coach o Health Personal Coach a titolo gratuito. L’obiettivo è quello di aiutare le persone a spostare l’attenzione da uno scenario pessimista ad uno migliore perché la salute mentale è importante quanto quella fisica.

Come nasce Health Coach for you

L’idea nasce da Romina Corbara ed Antonio Pipio co-fondatori di Health Coaching Academy (www.hcacademy.it). I due Health Coach si sono resi conto di quanto stia dilagando nelle persone molta sfiducia, paura ed ansia. Per questo vogliono dare un loro contributo per mantenere la calma e gestire al meglio questo momento. Un’iniziativa nazionale perché il web raggiunge chiunque e gli Health Coach ed Health Personal Coach risiedono in vari parti d’Italia tra questi ci sono 18 emiliano romagnoli, tra cui 6 riminesi, 7 di Forlì-Cesena e uno di Ravenna. Con il motto #iorestoacasa e noi Health Coach siamo con te! #healthcoachforyou, gli Health Coach aiuteranno a ritrovare serenità e positività chi in questo momento si sente solo e pessimista.

La serenità mentale

Le emozioni, come paura, tristezza, ansia, angoscia e preoccupazione, in questo delicato momento, possono prendere il sopravvento andando a impattare in modo significativo. La mente va quindi mantenuta “pulita” da pensieri pessimistici e rivolgendo la propria attenzione verso altre attività che possono essere funzionali al nostro benessere. In questi momenti, più di altri, è necessario mantenere la mente lucida e attiva per evitare di creare ancora più allarmismo e panico che rischierebbero solo di peggiorare la situazione.

L'obiettivo è quello di limitare le ansie e le paure. Per questo motivo, in un momento così complesso, Health Coaching Academy ha deciso di attivarsi mettendo a disposizione un servizio di Health Coaching on line gratuito per tutte quelle persone in difficoltà, aiutandole ad elaborare e trasformare ciò che sta accadendo. Gli incontri si svolgeranno tramite videochiamate individuali con un Health Coach o Health Personal Coach, con il quale sarà possibile confrontarsi in merito al proprio stato d’animo e alle emozioni che sta vivendo per ricevere un supporto competente e qualificato.

Come prenotare il servizio e chi può richiederlo

Per info, visitare la pagina dedicata al servizio Health Coach for you: https://www.hcacademy.it/health-coach-for-you/. Da qui sarà possibile compilare un form, indicando la fascia oraria all’interno della quale essere ricontattati. Il servizio potrà essere richiesto solo da chi sta vivendo un importante disagio psicologico ed emozionale generato dalla situazione Coronavirus.



Gallery