Nasce il 'Movimento ristoratori' per cercare un rilancio: "Stop alle tasse e sospensione dei mutui"

Un gruppo nato "in modo spontaneo" solo poche settimane fa e che oggi può contare sull'adesione di oltre 300 realtà, come Parma Quality, OstiNati, Consorzio Modena a Tavola, Ristoratori Responsabili di Reggio Emilia, Tour-Tlen di Bologna e la riminese Rinascita Pubblici Esercizi e Ristoratori Romagna.

Tutti insieme si ribattezzano "Movimento Ristoratori Emilia-Romagna" e l'obiettivo è fare massa critica per resistere all'attuale fase e cercare un rilancio. "L'obiettivo è semplice, mettere in rete passione e competenze e farne sintesi", segnalano i promotori, che diffondono "23 punti", o priorità, mirati a favorire le condizioni economiche ed operative affinch l'apertura dei ristoranti, quando possibile, sia meno in salita.

Ad esempio, tra le misure ritenute "vitali ed urgenti" ci sono la sospensione di leasing e mutui fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle mensilità congelate, ma anche la proroga della cassa integrazione straordinaria fino alla stessa data per il personale in forza al 23 febbraio. Emerge tra i ristoratori anche la richiesta di "un credito d'imposta al 60% dei canoni di locazione riconosciuto al proprietario degli immobili commerciali", fino al 31 dicembre 2020, "con il rimanente 40% a carico del locatore" e la cedolare secca. Si prosegue con la richiesta di "cancellazione, per l'anno 2020, delle imposte locali", quindi Tari, Imu, tasse d'affissione e occupazione suolo pubblico, così come un tariffario ridotto del 50% per i primi sei mesi del 2021 e detrazioni d'imposta "per chi fa turismo in Emilia-Romagna", allungando gli orari di apertura delle attività "almeno nel weekend".

(fonte Agenzia Dire)