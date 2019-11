Nasce Rail Smart Pass un biglietto integrato di bus e treni per tutta la Romagna

Nasce Rail Smart Pass per spostarsi rapidamente in tutta la Romagna con bus e treni. E’ stato presentato oggi nella giornata inaugurale del Metromare il nuovo titolo di viaggio messo a punto in accordo tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Start Romagna, con la regia della Regione Emilia-Romagna, utilizzabile sull’intera offerta di trasporto pubblico su strada e su ferrovia del bacino romagnolo. Rail Smart Pass può avere validità per 3 o 7 giorni, aggiunge quindi l’opportunità di viaggiare oltre che sui bus, anche sui treni regionali con un unico biglietto.

Sviluppato sulla scia del ‘Romagna SmartPass’ (biglietto unico su tutta la rete di Trasporto Pubblico Locale di Start Romagna), la nuova offerta rappresenta una vera a propria svolta in tema di mobilità e di integrazione dei servizi. Rail Smart Pass nella prima fase, fino al prossimo 12 gennaio, sarà acquistabile nei punti vendita di Start Romagna. A seguire, dopo aver valutato la sua efficacia e apportato eventuali modifiche, nella sua versione definitiva sarà disponibile su tessera e anche online per prepararsi a diventare in vista dell’estate anche un’offerta vantaggiosa e comoda per i turisti, i visitatori occasionali e i viaggi d’affari.

Il titolo di viaggio, personale e non cedibile, andrà attivato sul bus (e solo successivamente utilizzato sul treno); dopo la convalida, dalla quale decorrerà la validità, il pass potrà essere utilizzato per un numero illimitato di viaggi sull’intera rete servita da Start Romagna (bacini di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena) e da Trenitalia (collegamenti Cattolica – Rimini - Ravenna, lungo la costa; Rimini – Faenza - Castelbolognese, lungo la via Emilia; trasversale Castelbolognese – Lugo - Ravenna e trasversale Faenza - Russi - Ravenna).

Rail Smart Pass potrà naturalmente essere utilizzato sul nuovo servizio Metromare che collegherà Rimini e Riccione dal 23 novembre. Rail Smart Pass sarà in vendita nei Punto Bus Start Romagna di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, inclusa la biglietteria Start posta all’esterno della Stazione Ferroviaria di Rimini. Costerà 25 euro per tre giorni, oppure 50 euro per sette giorni. Fra gli obiettivi di Rail Smart Pass anche quello di intercettare, attraverso una comunicazione in lingua inglese, anche gli stranieri presenti in Riviera per vacanze o viaggi d’affari. La nuova opportunità rappresenta un ulteriore strumento per incentivare lo shift modale dai mezzi privati a soluzioni integrate ferro/gomma, agevolando gli spostamenti smart e le modalità di acquisto dei biglietti, invogliando i viaggiatori a lasciare l’auto privata a casa e a scegliere i trasporti pubblici, più convenienti, sicuri e sostenibili.