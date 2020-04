Nasce "Un caffè sospeso", la piattaforma che mette in contatto le piccole attività e i clienti

Nasce uncaffesospeso.it, la piattaforma gratuita che permette di sostenere i negozi di quartiere danneggiati dall'emergenza Covid-19. Il momento attuale che ci costringe a restare in casa sta mettendo in difficoltà le attività commerciali del nostro territorio. In particolare sono in sofferenza le attività più piccole, quelle di quartiere come ristoranti, botteghe, parrucchieri, librerie, negozi di abbigliamento, cartolerie, bar.

CNA Rimini sostiene così i piccoli esercenti del territorio ai tempi del Covid-19 con il supporto di chi opera nel segmento tech che mette a disposizione gratuitamente competenze e dando la possibilità a tutti di dare una mano alle piccole attività. Dall’esigenza di venire incontro a queste realtà locali nasce la piattaforma che si propone di diventare un database attraverso il quale i proprietari delle piccole attività possono mettersi in contatto con i propri clienti, una bella opportunità segnalata da Cna Rimini a tutte le proprie aziende associate.

All'interno del sito viene data la possibilità di inserire un Buono Acquisto, come un caffè sospeso, (da scaricare in digitale o da richiedere con una telefonata) che gli utenti potranno acquistare per supportare l'attività in un momento non facile. L'idea parte dal piccolo studio di comunicazione Tomato che ha strutturato il progetto pronto anche a seguire passo a passo sulla piattaforma anche chi non ha un Buono Acquisto digitale. L’iscrizione alla piattaforma uncaffesospseso.it è totalmente gratuita, non viene trattenuta nessuna commissione né dai proprietari di attività né dai potenziali clienti: ha il solo scopo di aiutare le realtà danneggiate dall’emergenza Covid-19 su tutto il territorio nazionale.

