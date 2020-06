Nasconde in casa 650 grammi di droga, arrestato un 30enne

Nascondeva nella sua abitazione 650 grammi di marijuana, ma nonostante abbia cercato il nascondiglio perfetto, i carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno scoperto il suo bottino.

Lunedì pomeriggio i militari hanno infatti arrestato un barese, 30enne, residente a Tavullia, già noto alle forze dell'ordine. In una attività antidroga, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti dell’indagato e hanno trovato le sostanze stupefacenti. Oltre alla droga, i militari hanno anche rinvenuto 830 euro, ritenuti frutto dell’attività illecita e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 30enne si trova adesso in carcere a Pesaro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.