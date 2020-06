Nascondeva in casa un'arma clandestina: 19enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione illegale di arma clandestina, un 19enne di origina partenopea residente a Bellaria-Igea Marina. Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola clandestina, calibro 22, con la matricola della canna abrasa, nonché una trentina di cartucce del relativo calibro.

Nei confronti del giovane sono scattate le manette per l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina. Sabato mattina si è celebrata l’udienza di convalida, al termine del quale lo stesso è stato accompagnato in carcere in attesa del processo.