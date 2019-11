Natale a Riccione, inaugurato l' Ice Carpet: pista di ghiaccio e un soffitto di luci

Inaugurato sabato pomeriggio il Riccione Ice Carpet un vero e proprio progetto di città, una visione onirica di luci e suoni, di esperienze, parole e racconti. Sono tante le sfumature e le suggestioni che hanno dato vita a questo Natale di Riccione: il colore bianco, elemento dominante e caratterizzante delle scenografie e degli allestimenti, Federico Fellini, del quale ricorre nel 2020 il centenario della nascita, viale Ceccarini, splendido “passage” incantato, una galleria a cielo aperto con un gioco di luci per soffitto a innescare un inedito light show, un mix di luci e musica, una danza luminosa che arriva fino al mare. L’accensione delle luminarie ha trasformato le lucine in uno spettacolo unico di illuminotecnica digitale, musica e luci, lo spettacolo del Riccione Ice Carpet. Il più grande Ceiling Light Show d’Italia, l’unico realizzato in una città italiana, che verrà replicato tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.30 a cadenza di un’ora e, nei festivi e nei week end, dalle 16.30 alle 23.30.

Ice è il tappeto di ghiaccio della pista che apre la passeggiata del viale Dante , oggi teatro di uno show di quattro pattinatori artisti spettacolari: Alessandra Cernuschi, Sara Delfinetti, Carolina Moscheni e Edoardo Caputo. Atleti di livello internazionale e protagonisti delle più importanti produzioni al mondo di spettacolo sul ghiaccio. Sul palco si è esibito un team di “street dancers. I ragazzi che hanno danzato le note di luci e suoni, sono una crew del Mc Hip Hop Contest, l'evento più importante dedicato all’Hip-Hop che si tiene a Riccione ogni anno, quest’anno dal 3 al 6 gennaio.

Lungo i viali Ceccarini e Dante ci sono tante cabine simbolo del mare e dell’estate, che per l’inverno diventano le casette del Villaggio di Natale dove trovare dolcezze, prodotti di artigianato e tante curiosità. Per l’assessore al turismo Stefano Caldari “ Quest’anno proponiamo un grande, unico spettacolo lungo due mesi, con un palinsesto unico per appeal e vivacità attrattiva. Sarà per tutti, giovani, famiglie, bambini e adulti di ogni età, una edizione con tante novità da dedicare anche ai turisti che, anno dopo anno, scelgono Riccione per trascorrervi vacanze e week end durante il periodo invernale. Viale Ceccarini, cuore della Riccione turistica, quest’anno si presenta con un light show a cielo aperto eccezionale, musica e colori che, come un’onda lunga e ininterrotta si propaga lungo il viale in modo suggestivo e unico. Essere competitivi anche in chiave turistica con questa nuova edizione del Riccione Ice Carpet è il traguardo che ci siamo prefissi perché questo è il luogo dove accade sempre qualcosa, animazioni, spettacoli, una moltitudine di eventi di alto profilo di grande coinvolgimento e risonanza. Da oggi fino a gennaio siamo orgogliosi di presentare un carnet pieno di eventi negli eventi, a partire dai prossimi week end sarà infatti un susseguirsi di appuntamenti che dal mare si apriranno al resto della città. Da oggi diamo il via ufficialmente alle danze!”.

Per il Sindaco Renata Tosi “ Siamo la città dell’accoglienza e del sorriso, della creatività e della originalità che ricerchiamo costantemente per sorprendere, pur mantenendo le tradizioni del Natale, i riccionesi e i nostri visitatori. Quest’anno il Riccione Ice Carpet mantiene alcune sue connotazioni come la pista di pattinaggio e le casette a forma di cabina, lanciando al contempo elementi di novità come la meravigliosa scenografia di luci e tante proposte di qualità. La città oggi si accende con slancio e la voglia di mettere in risalto i luoghi, le realtà associative e i cittadini che esprimono e valorizzano la nostra identità”

Sabato 30 novembre arriverà anche Babbo Natale che troverà dimora nel grande igloo trasparente in fondo al viale Ceccarini ad abbracciare idealmente il mare d’inverno. La Casetta di Babbo Natale sarà lo scrigno magico del Riccione Ice Carpet, un trionfo di animazioni, emozioni e iniziative per bambini e famiglie.

L’accensione del grande Albero di Natale che sarà come sempre sul ponte del porto canale in viale Dante, è in programma sabato 7 dicembre, con uno spettacolo che coinvolgerà l’intera area del porto e ci proietterà nel vivo del palinsesto del Natale.