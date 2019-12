"Natale con i tuoi" per i riminesi: durante le festività crolla il lavoro per le escort della riviera

Le festività natalizie rappresentano un periodo "nero" per gli affari delle professioniste del sesso che, su internet, offrono momenti ad alto tasso di erotismo a pagamento. Secondo le statistiche del sito EscortAdvisor, tra la Vigilia di Natale e il Capodanno gli incassi delle escort nella provincia di Rimini calano in media del 39% con picchi che arrivano al -53% tra il 25 e il 26 dicembre. "Natale con i tuoi", come si è soliti dire, dove si rinuncia alla scappatella a pagamento in favore della famiglia ma, appena finito di scartare i regali, si ritorna a pensare al sesso. Il 27 dicembre, infatti, rappresenta il giorno di massimo picco di utenti sul sito EscortAdvisor durante le festività. Un segnale chiaro che evidenzia come, archiviati pranzi e momenti coi parenti, il piacere torna a far capolino nella mente degli uomini. La ricerca di sesso a pagamento, poi, subisce un altro calo man mano che si avvicina il capodanno con un -30% durante il 28 e il 29 dicembre, un -38% il 30 dicembre e un -45% il 31.



Secondo EscortAdvisor, tuttavia, non mancano anche nella nostra provincia le professioniste del sesso a pagamento che offrono "pacchetti" tutto compreso per le festività. Gli annunci pubblicati, infatti, mettono in evidenza anche alcuni servizi "speciali" pensati proprio per questi periodi. Non mancano i racconti dove, la escort, è stata fatta passare dal cliente come sua fidanzata al pranzo coi famigliari che sono anche stati prodighi di regali con lei. Ma, anche, il caso di un facoltoso uomo d'affari che per non passare da solo il capodanno ha "affittato" la compagna partendo insieme per una vacanza. Sul fronte opposto, invece, non mancano i clienti che recensiscono le prestazioni della ragazza proprio nei giorni più caldi delle festività come il 26 dicembre o a cavallo dell'ultimo dell'anno.