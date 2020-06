Il forte vento fa scuffiare una barca a vela, naufraghi salvati dalla Capitaneria di Porto

Giornata di paura, quella di lunedì, per una coppia riccionese che ha fatto naufragio con la loro barca a vela al largo delle coste riminesi. Marito e moglie, secondo quanto emerso, si erano concessi una mattinata in mare ma il forte vento ha iniziato a mettere in difficoltà l'unità da diporto di 4 metri. Una raffica, più forte delle altre, intorno a mezzogiorno ha fatto scuffiare la barca e i due sono finiti in acqua a circa 0,3 miglia dalla costa. E' scattato l'allarme e, immediatamente, la motovedetta della Capitaneria di Porto è partita alla ricerca dei naufraghi. Rintracciati, sono stati trovati mentre erano rimasti aggrappati al boma per rimanere a galla. Tratti in salvo e riportati a terra entrambi spaventati ma illesi. Una seconda motovedetta ha provveduto al recupero dell'imbarcazione per rimorchiarla in porto.

