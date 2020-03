Spesa a domicilio e negozi aperti, al via la guida ai servizi di RiminiToday

L'emergenza Coronavirus e le restrizioni rigide ma necessarie imposte dal governo hanno costretto molti commercianti ad abbassare le serrande. Altri sono rimasti aperti, per fornire un servizio essenziale alla popolazione, ma hanno difficoltà a comunicarlo ai cittadini, altre invece si sono convertite alla Consegna a domicilio, che è l'unica attività ammessa. Per molti è l'unica strada che piccoli e grandi imprenditori possono intraprendere in questo momento, per offrire un servizio utile ai clienti e continuare a svolgere - seppur in una maniera del tutto nuova - la propria attività.

In molti Comuni i sindaci hanno messo a disposizione una lista di attività disponibili alle consegne a domicilio. Anche noi come ForlìToday proviamo a fare la nostra parte, con un servizio del tutto gratuito sia per i commercianti che si registrano, sia per gli acquirenti che consultano questo servizio.

Come può un commerciante registrare la propria attività ed essere inserito nella lista? Semplice: basterà compilare la scheda azienda attraverso un form che vi mettiamo a disposizione: CLICCA QUI

Se invece volete fruire dei servizi di consegna a domicilio attualmente attivi e registrati, consultare QUESTA PAGINA