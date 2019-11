Nel Borgo San Giuliano una fiaccolata di beneficienza per Arop

AROP Onlus, in collaborazione con Associazione Borgo San Giuliano organizza sabato 30 novembre Luci e Fiaccole al borgo, una fiaccolata benefica nel Borgo San Giuliano che simboleggerà l’inizio delle festività natalizie. La fiaccolata, inserita nel programma Borgo Natale 19, è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Giampiero Piscaglia, Assessore alla Cultura del Comune di Rimini, Roberto Romagnoli presidente di Arop Onlus, Enrica Mancini e Annamaria Cantarelli dell’Associazione Borgo San Giuliano e Pietro Ughi della Società De Borg. Dalle 16.30 in Piazzale Vannoni inizierà la distribuzione delle fiaccole che verranno accese alle 17.00 alla presenza della Banda Giovanile della città di Rimini. Parteciperanno anche dei personaggi “felliniani” come la Gradisca, la Volpina, la Tabaccaia e tanti altri ... che con le loro incursioni animeranno e guideranno il percorso disegnato per raggiungere il Ponte di Tiberio e poi Piazza Cavour, dove come per la Fogheraccia di Amarcord si da fuoco al vecchio per auspicare un nuovo o felice futuro.

La Fiaccolata in occasione dell’accensione delle luminarie natalizie di Rimini “abbraccerà” una volta arrivata in Piazza Cavour l’evento “Un Mare di Fuoco”. Qui, la Banda junior proveniente dal Borgo San Giuliano si unirà infatti alla Banda Senior di Rimini. Cavalli, trampolieri e mangiafuoco saranno i protagonisti del pomeriggio in piazza. Mentre gli spartiti felliniani, le melodie sognanti e l’eco di Amarcord faranno da sfondo all’esibizione corale finale degli artisti del fuoco che, intorno alle 18:00, si riuniranno nell’Arena del Fuoco di Piazza Cavour: saranno le loro fiamme ad accendere simbolicamente le luminarie e a dare inizio, così, al Capodanno più Lungo del Mondo. Le fiaccole si potranno prenotare anche negli esercizi commerciali del Borgo San Giuliano, che aderiranno all’evento, dove verrà rilasciato un tagliando per il ritiro della candela il giorno 30 Novembre. Il ricavato verrà interamente devoluto ad Arop Onlus, che ha come scopo prioritario il sostegno del bambino affetto da malattie oncoematologiche, con l’obbiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie. Inoltre, il pomeriggio sarà allietato dalla presenza degli animatori dello Smiling Party e da tante sorprese natalizie.