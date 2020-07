Nel fine settimana la Municipale ritira 5 patenti e sequestra 2 auto

Intenso lavoro sulle strade per la Polizia Locale di Riccione durante il passato weekend per garantire lo scorrimento del traffico , la sicurezza degli automobilisti e dei visitatori. I servizi della Polizia Locale si sono concentrati sulle arterie di maggiore affluenza dal mare alla statale. In questo ambito gli agenti della Polizia Municipale hanno ritirato 5 patenti ad altrettanti automobilisti risultati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. Inoltre due autovetture coinvolte in un incidente stradale sono state poste in stato di fermo amministrativo perché i conducenti sono risultati con tasso alcolemico oltre i limiti.

