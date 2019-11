Nel giorno dell'anteprima l'automobile batte il Metromare

Nel giorno dell'anteprima abbiamo voluto sperimentare se l'automobile fosse più veloce del Metromare per raggiungere la stazione ferroviaria di Riccione da quella di Rimini: per percorrere gli 11 chilometri il mezzo privato ha battuto quello pubblico. Partenza alla pari, alle 10.15, con l'auto che è pronta ad affrontare il "Fila dritto" che promette "zero semafori" fino a Miramare anche se, in realtà, ce ne sono diversi prima di raggiungere il confine del Marano. Complice anche l'orario, il traffico non è particolarmente sostenuto ma, comunque, si rimane entro il limite dei 50 chilometri all'ora. Superata la strettoia di viale Roma e affrontata la rotatoria di viale Tripoli, l'occhio al contachilometri è d'obbligo consci che, all'altezza della Nuova Questura, spesso e volentieri è in appostamento una pattuglia della Municipale "armata" col temibile scout speed. Il primo semaforo (che smentisce lo slogan del "Fila dritto") è rosso ma, in pochi secondi, arriva il verde che ci permette di arrivare fino all'ospedale dove il secondo semaforo, che regola l'attraversamento pedonale, ci stoppa nuovamente.

Si riparte ma giusto il tempo di ingranare la quarta che, in viale Rimembranze, il terzo semaforo ci obbliga a fermarci complice anche la fermata di un autobus a pochi metri dall'incrocio. Una via Melucci deserta, e comunque a due corsie, fa riguadagnare il tempo perduto anche perchè fino a Fiabilandia gli altri 3 semafori sono tutti verdi. Anche l'attraversamento di Miramare procede tranquillo e solo una volta superata via Cavalieri di Vittorio Veneto ed entrati nel comune di Riccione il traffico tende ad aumentare. Anche in viale Aosta è d'obbligo tenere un occhio sul contachilometri, vista la presenza di un autovelox che però non è sempre operativo, e all'incrocio con viale Alessandria troviamo il semaforo verde.

Nuovo rallentamento in via Portofino dove a costringerci a scendere sotto i 30 chilometri all'ora sono, nell'ordine, un asfalto bucherellato e una scuola guida con il “pilota” evidentemente alle prime armi. Anche via Castrocaro procede tutto regolarmente, da segnalare anche qui la presenza di un autovelox non sempre operativo, con "l'onda verde" che ci assiste facendoci superare indenni l'incrocio con viale Romagna. Alla rotatoria con via Bondeno scendiamo quindi verso mare e, all'altezza del porto di Riccione, ci si ricongiunge col tracciato del Metromare fino ad arrivare alla stazione ferroviaria della Perla Verde. Un parcheggio veloce e, quindi, eccoci alla fermata in attesa dell'arrivo dell'autobus partito da Rimini. Cronometro alla mano ci abbiamo messo meno di 20 minuti e, sui pannelli luminosi, l'arrivo del Metromare è dato a 5 minuti. Secondo i nostri calcoli, il percorso ci è costato 1,71 euro di gasolio.