Nel mini market spunta anche della droga, arrestato il titolare

Prodotti per la casa, bibite, alimenti e anche droga. Era fornito di tutto il mini market gestito, a San Giovanni in Marignano, da un cittadino bengalese 37enne arrestato dai carbinieri della Tenenza di Cattolica. I militari dell'Arma, nel corso dei controlli del territorio, hanno ispezionato l'attività commerciale e alla vista delle divise il gestore si è mostrato subito molto nervoso tanto da indurre i carabinieri ad approfondire la questione sottoponendo lo straniero a una perqusizione personale e domiciliare. E' stato proprio nell'abitazione del bengalese che è spuntato un panetto da 120 grammi di hashish, oltre a tutto il materiale per il confezionamento, e 35mila euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. Il tutto ha fatto scattare le manette ai polsi del 37enne che è stato portato in caserma e, nella mattinata di mercoledì, sarà processato per direttissima.