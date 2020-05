Nel parco spuntano striscioni con insulti e minacce alle forze dell'ordine

La scoperta è stata fatta nella amttinata di domenica quando una pattuglia della Municipale di Vesrba, che stava pattugliando il territorio, si è accorta degli striscioni e delle scritte con lo spray spuntate nel parco "Lucio Battisti". E' scattato l'allarme e, sul posto, oltre a ui carabinieri è intervenuto anche il personale della Digos della Questura di Rimini, Su uno striscione, appeso sui giochi per i bambini, minacce e offese alle forze dell'ordine mentre, su un bidone per la raccolta dei vestiti usati, anche una presa in giro al sindaco Andrea Gnassi. Tutto il materiale è stato fotografato e repertato per poi venire rimosso mente gli inquirenti della Digos stanno procedendo con l'acquisizione dei video delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona con la speranza che, dalle immagini, si possa risalire all'autore.

